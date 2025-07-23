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Пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве госпитализировали

На место пожара в Москве прибыли 15 бригад скорой помощи и специалисты Центра медицины катастроф.

Источник: Аргументы и факты

Девять человек, которые пострадали в результате пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве, были госпитализированы, сообщили в департаменте здравоохранения российской столицы.

«Они госпитализированы в московские больницы: Институт Склифосовского, ГКБ им. Пирогова, ГКБ им. Юдина, ГКБ им. Демихова. Всем оказывается экстренная медицинская помощь», — отметил депздрав в своём Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на место прибыли оперативные службы, включая 15 бригад скорой помощи и специалистов Центра медицины катастроф. В сообщении также сказано, что вследствие сильного задымления эвакуация людей из здания осуществлялась в сложных условиях.

Напомним, пожар в жилом доме на Мытной улице произошёл в ночь на 23 июля. Огонь охватил две квартиры и балкон на четвёртом этаже. В результате случившегося погиб человек. Пожар удалось локализовать на площади 100 кв. метров.