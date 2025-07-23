Bloomberg: хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США

NNSA, помимо обслуживания ядерного арсенала, занимается поставкой реакторов для ВМС, борьбой с ядерным терроризмом и реагированием на радиационные ЧС. Министерство энергетики заявило, что ущерб был минимальным благодаря облачным технологиям и системам кибербезопасности, а пострадавшие системы восстанавливаются.