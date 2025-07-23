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Bloomberg: хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA), отвечающее за ядерный арсенал страны, стало жертвой кибератаки из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft SharePoint. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Агентство по ядерному оружию США подверглось взлому.

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA), отвечающее за ядерный арсенал страны, стало жертвой кибератаки из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft SharePoint. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

«В пятницу, 18 июля, эксплуатация уязвимости нулевого дня в Microsoft SharePoint начала оказывать негативное влияние на Министерство энергетики. Министерство пострадало минимально благодаря широкому использованию облака Microsoft M365 и высокоэффективных систем кибербезопасности», — говорится в тексте издания.

По данным источника, атака затронула не только NNSA, но и другие подразделения Министерства энергетики США. Атака не затронула облачные сервисы Microsoft 365, включая SharePoint Online.

NNSA, помимо обслуживания ядерного арсенала, занимается поставкой реакторов для ВМС, борьбой с ядерным терроризмом и реагированием на радиационные ЧС. Министерство энергетики заявило, что ущерб был минимальным благодаря облачным технологиям и системам кибербезопасности, а пострадавшие системы восстанавливаются.