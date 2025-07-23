Bloomberg: хакеры атаковали агентство по ядерной безопасности США

Агентство по ядерному оружию США подверглось взлому.
«В пятницу, 18 июля, эксплуатация уязвимости нулевого дня в Microsoft SharePoint начала оказывать негативное влияние на Министерство энергетики. Министерство пострадало минимально благодаря широкому использованию облака Microsoft M365 и высокоэффективных систем кибербезопасности», — говорится в тексте издания.
По данным источника, атака затронула не только NNSA, но и другие подразделения Министерства энергетики США. Атака не затронула облачные сервисы Microsoft 365, включая SharePoint Online.
NNSA, помимо обслуживания ядерного арсенала, занимается поставкой реакторов для ВМС, борьбой с ядерным терроризмом и реагированием на радиационные ЧС. Министерство энергетики заявило, что ущерб был минимальным благодаря облачным технологиям и системам кибербезопасности, а пострадавшие системы восстанавливаются.