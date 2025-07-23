«Очки за 450 тысяч?»: полицейского из Владивостока задержали за взяточничество в Сочи

Громкое задержание произошло на территории курорта «Красная Поляна» в Сочи, где в разгар отпускного сезона сотрудники ФСБ задержали 38-летнего полицейского из Владивостока. Мужчина подозревается в получении взяток в крупном размере за пособничество в незаконной миграции иностранцев, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
При задержании выяснилось, что подозреваемый мог позволить себе весьма дорогостоящий отдых. Например, в соцсетях некоторые, проведя собственное «расследование», уверены, что солнечные очки полицейского стоят не меньше 450 тысяч рублей.
Кроме того, выяснилось, что задержанный ранее принимал участие в рекламных съемках в полураздетом виде.
Сотрудники следствия в настоящее время проводят проверку источников дохода полицейского.
Ранее стало известно, что начальник того же отдела полиции стал фигурантом уголовного дела о получении взяток в крупном размере.
По данным следствия, с 2023 года он систематически получал деньги от местной предпринимательницы. Женщина занималась консультированием иностранных граждан по вопросам миграции. Схема преступления была тщательно продумана: за вознаграждение начальник отдела выносил постановления о привлечении иностранцев к административной ответственности. Это позволяло мигрантам, пропустившим срок оформления патента на работу, избежать депортации и получить необходимые документы.
Ранее «КП» писала, что во Владивостоке полицейские попались на получении взяток от иностранцев. В УМВД подчеркнули, что в случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законом.