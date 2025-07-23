«Очки за 450 тысяч?»: полицейского из Владивостока задержали за взяточничество в Сочи

Ранее «КП» писала, что во Владивостоке полицейские попались на получении взяток от иностранцев. В УМВД подчеркнули, что в случае подтверждения вины сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в соответствии с законом.