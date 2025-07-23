ВМФ России усилил активность в четырех морях

ВМФ проводит учения «Июльский шторм» с 23 июля.
Российский Военно-морской флот начал проведение оперативных учений под названием «Июльский шторм» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.
«С 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева организованы масштабные учения с участием сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — передает оборонное ведомство. В ходе маневров планируется осуществить проверку боеготовности группировок флотов и флотилии к выполнению нестандартных оперативных задач. Также военные оценят эффективность комплексного применения высокоточного дальнобойного вооружения, беспилотных систем и современных образцов военной техники.
В прошлом году в июле ВМФ также проводил масштабные учения в четырех морях. Тогда участие в них приняло более 20 тысяч человек.