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ВМФ России усилил активность в четырех морях

Российский Военно-морской флот начал проведение оперативных учений под названием «Июльский шторм» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.

ВМФ проводит учения «Июльский шторм» с 23 июля.

Российский Военно-морской флот начал проведение оперативных учений под названием «Июльский шторм» в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, а также в водах Балтийского и Каспийского морей. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.

«С 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева организованы масштабные учения с участием сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии», — передает оборонное ведомство. В ходе маневров планируется осуществить проверку боеготовности группировок флотов и флотилии к выполнению нестандартных оперативных задач. Также военные оценят эффективность комплексного применения высокоточного дальнобойного вооружения, беспилотных систем и современных образцов военной техники.

В прошлом году в июле ВМФ также проводил масштабные учения в четырех морях. Тогда участие в них приняло более 20 тысяч человек.