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Психотропные препараты из Казахстана пытались ввезти в Кыргызстан

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил о пресечении деятельности преступной группы, организовавшей канал незаконного ввоза сильнодействующих психотропных препаратов на территорию страны из Казахстана, передает BAQ.KZ.

Источник: pixabay

Как отметили в ведомстве, операция была проведена при участии военнослужащих пограничной службы. В результате удалось выявить схему контрабанды, по которой препараты поступали из Казахстана.

Во время попытки незаконного ввоза медикаментов без разрешительных документов был задержан гражданин Кыргызстана. У него при себе обнаружили 288 упаковок препарата «Тропикамид, 2160 таблеток “Мидакс” и 230 упаковок “Лирики”.

Все эти препараты классифицируются как сильнодействующие психотропные средства и находятся под строгим контролем.

Продолжая оперативные мероприятия, сотрудники ГКНБ задержали в Бишкеке ещё троих человек, предположительно причастных к контрабанде. Они доставлены в следственный изолятор, где с ними проводятся следственные действия.