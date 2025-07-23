Психотропные препараты из Казахстана пытались ввезти в Кыргызстан

Во время попытки незаконного ввоза медикаментов без разрешительных документов был задержан гражданин Кыргызстана. У него при себе обнаружили 288 упаковок препарата «Тропикамид, 2160 таблеток “Мидакс” и 230 упаковок “Лирики”.