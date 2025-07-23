Хозяйка магазина, избившая продавщицу, стала фигуранткой уголовного дела

Напомним, что вчера в интернете появились видеозаписи, на которых женщина бьёт и оскорбляет молодую девушку, работавшую у неё продавщицей. Как утверждали очевидцы, конфликт возник из-за небольшого денежного долга, и владелица магазина решила разобраться с ситуацией своими методами — силой и унижениями. Видео быстро разлетелось по соцсетям, вызвав общественный резонанс.
Как сообщили в правоохранительных органах, Следственное управление при УВД Андижанской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 138 Уголовного кодекса — «Насильственное незаконное лишение свободы с причинением физических страданий». Наказание по данной статье — ограничение свободы от трех до пяти лет либо лишение свободы от трех до пяти лет.
Женщина была задержана, а дело взято на контроль прокуратурой Андижанской области.
По предварительной информации, в поле зрения следствия попала и активность фигурантки в соцсетях, где она якобы не раз угрожала самосудом и публично запугивала других людей. Если это подтвердится, обвинения могут быть расширены.
Правоохранители обратились к гражданам: все, кто пострадал от незаконных действий данной женщины, могут обратиться по короткому номеру «102», в городское УВД Андижана или в ближайшее отделение внутренних дел.