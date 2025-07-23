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Две туристки в связке сорвались с горы в Якутии

Две туристки получили переломы, сорвавшись в связке с горы Победа в Якутии. В настоящее время готовится спасательная операция. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в Службе спасения региона.

Две туристки получили переломы, сорвавшись в связке с горы Победа в Якутии. В настоящее время готовится спасательная операция. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в Службе спасения региона.

— Поступило сообщение, что на леднике Кюретер Момского района требуется помощь двум туристкам. Они взбирались в связке и сорвались, — сказано в Telegram-канале службы.

По предварительным данным, у одной из них открытый перелом голени, у второй — закрытый перелом ноги.

Отмечается, что пострадавшие туристки смогли передать координаты своего нахождения. Данные направлены в Медицину катастроф.

21 июля мужчина разбился в высотном парке развлечений Skypark Sochi, упав с высоты 207 метров. Очевидцы рассказали, что он вел себя нервно, подошел к краю горы и сорвался вниз без страховки.