Две туристки в связке сорвались с горы в Якутии

Две туристки получили переломы, сорвавшись в связке с горы Победа в Якутии. В настоящее время готовится спасательная операция. Об этом во вторник, 22 июля, сообщили в Службе спасения региона.
— Поступило сообщение, что на леднике Кюретер Момского района требуется помощь двум туристкам. Они взбирались в связке и сорвались, — сказано в Telegram-канале службы.
По предварительным данным, у одной из них открытый перелом голени, у второй — закрытый перелом ноги.
Отмечается, что пострадавшие туристки смогли передать координаты своего нахождения. Данные направлены в Медицину катастроф.
21 июля мужчина разбился в высотном парке развлечений Skypark Sochi, упав с высоты 207 метров. Очевидцы рассказали, что он вел себя нервно, подошел к краю горы и сорвался вниз без страховки.