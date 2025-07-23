Заставила спрыгнуть с моста: жительница Новосибирской области утопила женщину

Жительница Новосибирской области жестоко расправилась с женщиной. Все произошло 9 мая в одном из сел Болотнинского района. Тогда две сельчанки выпивали. Но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая закончилась убийством. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области и региональной прокуратуре.
В тот вечер 30-летняя гостья набросилась на 40-летнюю знакомую и нанесла ей множественные удары по голове и туловищу. Затем младшая, удерживая старшую за волосы, отвела последнюю к мосту и заставила спрыгнуть в реку.
— Потерпевшая испугалась и подчинилась требованиям. Она перелезла через перила моста и встала на деревянную балку. Не удержав равновесие, потерпевшая упала в воду, после чего поплыла к берегу, — добавили в прокуратуре.
Но сельчанка хотела убить знакомую, поэтому начала кидать в нее камни, а потом спустилась к ней, схватила за волосы, ударила головой о бетонные плиты основания моста и начала топить. Потерпевшая скончалась от утопления.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Нападавшую задержали, ей уже предъявили обвинение. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.