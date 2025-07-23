Заставила спрыгнуть с моста: жительница Новосибирской области утопила женщину

Жительница Новосибирской области жестоко расправилась с женщиной. Все произошло 9 мая в одном из сел Болотнинского района. Тогда две сельчанки выпивали. Но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая закончилась убийством. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области и региональной прокуратуре.