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Заставила спрыгнуть с моста: жительница Новосибирской области утопила женщину

Жительница Новосибирской области закидала камнями и утопила женщину.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Новосибирской области жестоко расправилась с женщиной. Все произошло 9 мая в одном из сел Болотнинского района. Тогда две сельчанки выпивали. Но в какой-то момент между ними вспыхнула ссора, которая закончилась убийством. Об этом сообщили в СУ СК России по Новосибирской области и региональной прокуратуре.

В тот вечер 30-летняя гостья набросилась на 40-летнюю знакомую и нанесла ей множественные удары по голове и туловищу. Затем младшая, удерживая старшую за волосы, отвела последнюю к мосту и заставила спрыгнуть в реку.

— Потерпевшая испугалась и подчинилась требованиям. Она перелезла через перила моста и встала на деревянную балку. Не удержав равновесие, потерпевшая упала в воду, после чего поплыла к берегу, — добавили в прокуратуре.

Но сельчанка хотела убить знакомую, поэтому начала кидать в нее камни, а потом спустилась к ней, схватила за волосы, ударила головой о бетонные плиты основания моста и начала топить. Потерпевшая скончалась от утопления.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Нападавшую задержали, ей уже предъявили обвинение. В ближайшее время ей изберут меру пресечения.