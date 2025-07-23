Циклон повалил деревья и оставил без электричества тысячи зданий в Хабаровске

«На данный момент 1800 объектов — без электроэнергии. На местах аварий трудятся 17 бригад, дополнительно направили ещё пять», — отметил Кравчук.
Последствия циклона в Хабаровске. Видео © Telegram / Сергей Кравчук.
Администрация уточняет, что 22 июля ветер достигал скорости 18 м/с, при этом за один час выпало более 8 мм осадков. За первый час стихии жители отправили 200 обращений, из которых 51 касалось обрывов проводов.
По данным ГУ МЧС Хабаровского края, ветер повалил более 130 деревьев в городе. Повреждены автомобили, оборудование газоснабжающей организации и другие конструкции. По информации на данный момент, данных о пострадавших нет. Спасатели активно участвуют в восстановительных работах.
На прошлой неделе тысячи жителей Крыма остались без света из-за аномальной жары. Тогда в результате сбоя обесточило 32 подстанции и 4790 точек поставки электричества.