Циклон повалил деревья и оставил без электричества тысячи зданий в Хабаровске

Мощный циклон обрушился на Хабаровск 22 июля, оставив тысячи зданий без электричества. Специалисты муниципальных служб занимаются устранением последствий стихии. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук в Telegram-канале. По состоянию на утро 23 июля, 1800 объектов всё еще остаются без электроэнергии.