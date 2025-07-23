Из-за пожара перекрыто движение по улице Мытная

Из-за пожара на Мытной, 25 перекрыто движение по улице Мытная. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— В связи с пожаром на Мытной улице, дом 25 перекрыто движение по улице Мытная. На месте работают оперативные службы города, — сказано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Возгорание локализовано. На месте присутствует один автобус Мосгортранс, для размещения людей.
Возгорание произошло на улице Мытной, 25, корпус 1. Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир. При пожаре пострадали два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Количество пострадавших при пожаре в квартире дома на юге Москвы увеличилось до пяти человек. Также площадь пожара выросла до 100 квадратных метров. Один человек погиб в горящей квартире.
Семь из 11 пострадавших человек после пожара в квартире дома на юге столицы находятся в реанимации, сообщил источник РЕН ТВ.