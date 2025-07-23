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В Новосибирске без вести пропала 72-летняя женщина в серой вязаной кофте

С 22 июля 2025 года ее местонахождение неизвестно, поэтому к поискам подключились волонтеры.

Источник: Соцсети

В Кировском районе Новосибирска без вести пропала 72-летняя Раиса Костенко (Полякова, Пастухова, Лабухина). Как сообщили в поисково-спасательном отряде (ПСО) «ЛизаАлерт», с 22 июля 2025 года ее местонахождение неизвестно, поэтому к поискам подключились волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы каштановые, крашеные, глаза зелено-карие. Сибирячка была одета в серую вязаную кофту, темно-синие джинсы.

Если у вас есть информация о местонахождении Раисы Костенко, сообщите об этом по телефону ПСО 8−800−700−54−52 или наберите 112.

Ранее BFM-Новосибирск писал, что научный журналист Ирина Самахова пропала под Новосибирском.