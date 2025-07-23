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Женщина погибла в охваченном огнем доме в Черемховском районе

Предварительно, к пожару привело короткое замыкание электропроводки.

Источник: МЧС РФ

56-летняя женщина погибла на пожаре в заимке Чемодариха в Черемховском районе. Сообщение о горении брусового дома на улице Солнечной поступило накануне, 22 июля, в 03:27, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, к месту были направлены четыре единицы техники, 13 человек личного состава. На момент прибытия первого подразделения дом и веранда были охвачены огнем. Существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. Соседи сообщили, что внутри находится женщина. Погибшую обнаружили в ходе разбора и проливки строительных конструкций.

Открытое горение было ликвидировано на площади 45 кв. метров в течение часа. Воду к месту пожара подвозили от Ангары. От перехода огня были спасены три соседних строения — дом и хозяйственные постройки.

Предварительно, к пожару привело короткое замыкание электропроводки.

Ранее агентство сообщало, что в Зиминском районе горел двухквартирный дом. До прибытия пожарной службы из дома самостоятельно эвакуировались пять человек — двое взрослых и трое детей. Дознаватели МЧС установили, что причиной стало короткое замыкание электропроводки.