Женщина погибла в охваченном огнем доме в Черемховском районе

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, к месту были направлены четыре единицы техники, 13 человек личного состава. На момент прибытия первого подразделения дом и веранда были охвачены огнем. Существовала угроза распространения пламени на соседние постройки. Соседи сообщили, что внутри находится женщина. Погибшую обнаружили в ходе разбора и проливки строительных конструкций.