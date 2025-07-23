Премьер Японии собирается уйти в отставку

«Я не могу сказать, как возьму на себя ответственность за выборы в верхнюю палату парламента, пока идут переговоры с США», — заявил он в ответ на вопрос журналистов, его слова приводит издание. Исиба, возглавивший правительство в 2024 году, столкнулся с критикой внутри партии, требующей его ухода за провал на выборах. Переговоры с США, начатые из-за угрозы 25%-ных пошлин на японский экспорт, особенно автомобили, являются ключевым фактором его решения.