Премьер Японии собирается уйти в отставку

Сигэру объявит об отставке до августа.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба планирует уйти в отставку до августа 2025 года после завершения переговоров с США, уступая давлению Либерально-демократической партии (ЛДП) из-за поражения на выборах в верхнюю палату парламента. Об этом сообщает газета «Майнити».
«Я не могу сказать, как возьму на себя ответственность за выборы в верхнюю палату парламента, пока идут переговоры с США», — заявил он в ответ на вопрос журналистов, его слова приводит издание. Исиба, возглавивший правительство в 2024 году, столкнулся с критикой внутри партии, требующей его ухода за провал на выборах. Переговоры с США, начатые из-за угрозы 25%-ных пошлин на японский экспорт, особенно автомобили, являются ключевым фактором его решения.
Оппозиция, включая Конституционно-демократическую партию и ультраправую «Сансэйто», готовит вотум недоверия. Исиба предложил межпартийные конференции по борьбе с ростом цен, но давление ЛДП делает его отставку почти неизбежной, пишет газета.
Ранее Исиба заявлял о намерении сохранить свой пост, несмотря на проигрыш на выборах в верхнюю палату парламента. Для него это уже второе значительное поражение на выборах подряд: осенью 2024 года правящая коалиция утратила контроль над ключевой, нижней палатой парламента. Однако, воспользовавшись разногласиями среди оппозиционных сил, ей удалось сформировать правительство меньшинства и сохранить власть.