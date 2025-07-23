Прокуратура проконтролирует ход проверки дела о пожаре на Мытной улице

Прокуратура Москвы контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на улице Мытной, где один человек погиб и девять пострадали. Об этом в среду, 23 июля, сообщило ведомство.
— Симоновская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в многоквартирном доме на улице Мытная. Пострадавшим оказывается медпомощь. Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы, — сказано в Telegram-канале прокуратуры.
Отмечается, что на месте происшествия работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует заместитель межрайонного прокурора Иван Сергеев.
— Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре, — добавили в ведомстве.
Возгорание произошло на улице Мытной, 25, корпус 1. Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир. При пожаре пострадали два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Количество пострадавших при пожаре в квартире дома на юге Москвы увеличилось до пяти человек. Также площадь пожара выросла до 100 квадратных метров. Один человек погиб в горящей квартире.
Семь из 11 пострадавших человек после пожара в квартире дома на юге столицы находятся в реанимации, сообщил источник РЕН ТВ.