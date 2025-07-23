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В Хабаровске шквалистый ветер повалил более 130 деревьев

На данный момент проводится расчистка территории.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске из-за сильного шквалистого ветра упало свыше 130 деревьев, информируют в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

Ведомство уточняет, что в результате происшествия пострадали автомобили, оборудование газовой службы и разные строительные конструкции.

В настоящий момент ведутся работы по очистке территории. О случаях травмирования людей не сообщается.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что в августе в столицу придет антициклон из Скандинавии, что повлечет небольшое охлаждение температуры. При этом температура воздуха опустится чуть ниже нормы.