В Хабаровске шквалистый ветер повалил более 130 деревьев

В Хабаровске из-за сильного шквалистого ветра упало свыше 130 деревьев, информируют в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.
Ведомство уточняет, что в результате происшествия пострадали автомобили, оборудование газовой службы и разные строительные конструкции.
В настоящий момент ведутся работы по очистке территории. О случаях травмирования людей не сообщается.
Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что в августе в столицу придет антициклон из Скандинавии, что повлечет небольшое охлаждение температуры. При этом температура воздуха опустится чуть ниже нормы.