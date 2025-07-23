Стала известна причина пожара на улице Мытной, где пострадали девять человек

Стала известна предварительная причина, по которой случился пожар с девятью пострадавшими и одним погибшим в квартире дома на Мытной улице в столице. Очагом возгорания могли оказаться аккумуляторы, сообщил в среду, 23 июля, источник РЕН ТВ.
Уточняется, что в квартире, где произошел пожар, проживала семья из 12 уроженцев одной из среднеазиатских республик. Жилье они снимали.
— Там много людей работали курьерами. Очаг возгорания был на балконе — там, где они заряжали аккумуляторы от своих велосипедов, — рассказал источник порталу.
Официальной информации по данному поводу пока не поступало.
Возгорание произошло на улице Мытной, 25, корпус 1. Три человека спрыгнули с балкона четвертого этажа. Эвакуировано 15 человек из соседних квартир. При пожаре пострадали два человека. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
Количество пострадавших при пожаре в квартире дома на юге Москвы увеличилось до пяти человек. Также площадь пожара выросла до 100 квадратных метров. Один человек погиб в горящей квартире.
Семь из 11 пострадавших человек после пожара в квартире дома на юге столицы находятся в реанимации, сообщил источник РЕН ТВ.
Прокуратура Москвы контролирует ход проверки по факту пожара в многоквартирном доме на улице Мытной, где один человек погиб и девять пострадали.