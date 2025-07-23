В Анапе начата проверка после похорон голого мужчины с пакетом на голове

В Анапе полиция начала проверку после появления в Сети ужасающего видео, на котором мужчина предстаёт в гробу без одежды с чёрным пакетом на голове, родственники обвинили ритуальное бюро в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. При этом там уточнил, что официальных заявлений в полицию пока не подавалось.