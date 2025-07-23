В Анапе начата проверка после похорон голого мужчины с пакетом на голове

Мужчину положили в гроб голым. Видео © Telegram / Kub Mash.
«В Сети интернет сотрудниками полиции выявлена видеопубликация, в которой граждане при захоронении родственника в станице Гастагаевской (город Анапа) обнаружили неподобающее предоставление ритуальных услуг… В ОМВД России по городу Анапа данный факт зарегистрирован. Инициировано проведение проверки», — сказано в тексте сообщения.
Как писал Life.ru, ранее в Анапе сотрудники ритуального бюро положили умершего в гроб без одежды и с чёрным пакетом на голове, хотя родные принесли одежду и заплатили. Родственники узнали о мошенничестве, когда попросили открыть крышку гроба во время траурной церемонии, после чего пришли в ужас. Представители бюро попытались переложить вину на нового сотрудника, якобы допустившего ошибку.