Охранник разбил голову посетителю офиса бруском в Хабаровске

В Хабаровске словесная ссора в офисе превратилась в жестокое нападение. Один из мужчин оказался в больнице, другой — за решеткой. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В полицию поступило сообщение о нападении в офисе коммерческой фирмы. 54-летний житель села Рощино получил травмы головы и сейчас находится в стационаре.
По предварительной информации, конфликт начался со словесной перепалки. Охранник фирмы не сдержал эмоций, вышел и вернулся с деревянным бруском, которым ударил мужчину по голове.
«Задержанный — 52-летний мужчина из Кировского района. Ранее он уже привлекался за хранение наркотиков и кражи, отбывал срок в колонии», — рассказали в УМВД России по Хабаровску.
Следователи открыли уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он в изоляторе, меру пресечения определит суд.