В доме на улице Мытной произошел пожар: с какими последствиями столкнутся москвичи

В ночь на 23 июля в центре Москвы случился пожар. Пламя охватило две квартиры в доме на улице Мытная. Пострадали не менее девяти человек, один погиб. Из-за пожара движение по улице Мытная перекрыто, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.
Обстоятельства случившегося пока не известны. Информация уточняется, сказано в оповещении. На месте ЧП работает автобус для временного размещения граждан.
«В связи с пожаром на Мытной улице, дом 25 перекрыто движение по улице Мытная. На месте работают оперативные службы города», — оповестили в Дептрансе.
В столичном МЧС добавили, что спасателям удалось локализовать пожар на площади 100 квадратных метров. Возгорание затронуло две квартиры на четвертом этаже, балкон и крышу жилого дома.