В доме на улице Мытной произошел пожар: с какими последствиями столкнутся москвичи

В ночь на 23 июля в центре Москвы случился пожар. Пламя охватило две квартиры в доме на улице Мытная. Пострадали не менее девяти человек, один погиб. Из-за пожара движение по улице Мытная перекрыто, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта.