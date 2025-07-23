Ночной кошмар туриста: путешествие по Байкалу едва не закончилось трагедией

Спасатели напоминают: даже на оборудованных тропах важно соблюдать осторожность. Перед походом изучайте маршрут, рассчитывайте время, носите надежную обувь и не сворачивайте с тропы — это может быть опасно. Особенно внимательными нужно быть в нацпарках, где дополнительную угрозу могут представлять дикие животные или неблагоприятная пожарная обстановка. Безопасность зависит в первую очередь от вашей предусмотрительности.