Ночной кошмар туриста: путешествие по Байкалу едва не закончилось трагедией

В ночь на 23 июля спасателям поступил тревожный звонок — мужчина застрял на скале у мыса Скрипер, не сумев спуститься самостоятельно. Как сообщили КП-Иркутск в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России, он гулял по Большой Байкальской тропе, но, видимо, решил свернуть с маршрута, что и привело к опасной ситуации.
Спасатели оперативно добрались до места на катере. С помощью альпинистского снаряжения они аккуратно спустили туриста вниз. К трем часам ночи его доставили на базу в удовлетворительном состоянии, после чего он самостоятельно отправился домой в Иркутск, рассказали в пресс-службе отряда.
Спасатели напоминают: даже на оборудованных тропах важно соблюдать осторожность. Перед походом изучайте маршрут, рассчитывайте время, носите надежную обувь и не сворачивайте с тропы — это может быть опасно. Особенно внимательными нужно быть в нацпарках, где дополнительную угрозу могут представлять дикие животные или неблагоприятная пожарная обстановка. Безопасность зависит в первую очередь от вашей предусмотрительности.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии завершились поиски тела утонувшего подростка.