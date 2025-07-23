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Названа причина страшного пожара в Москве

Пожар в жилом доме на улице Мытной в Москве, унесший жизнь одного человека, мог быть вызван зарядкой аккумуляторов электросамокатов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Пожар в квартире в Москве произойти из-за зарядки аккумуляторов.

Пожар в жилом доме на улице Мытной в Москве, унесший жизнь одного человека, мог быть вызван зарядкой аккумуляторов электросамокатов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

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«Пожар в квартире на улице Мытной в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов», — сообщил источник. Он уточнил, что в квартире проживали курьеры, заряжавшие батареи внутри жилища.

Пожар начался ночью. Огнем были охвачены две квартиры и балкон, расположенные на четвертом этаже. До прибытия пожарных подразделений трое жильцов выпрыгнули из окна этого этажа. Официальные причины возгорания на текущий момент не называются.

. На место прибыли 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники, локализовав огонь на площади 100 кв. м. Движение по улице Мытной перекрыто, работают оперативные службы. В результате происшествия пострадали девять человек, которые были госпитализированы в московские больницы.