Названа причина страшного пожара в Москве

Пожар в квартире в Москве произойти из-за зарядки аккумуляторов.
Пожар в жилом доме на улице Мытной в Москве, унесший жизнь одного человека, мог быть вызван зарядкой аккумуляторов электросамокатов. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
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«Пожар в квартире на улице Мытной в Москве мог произойти из-за зарядки аккумуляторов для электросамокатов», — сообщил источник. Он уточнил, что в квартире проживали курьеры, заряжавшие батареи внутри жилища.
Пожар начался ночью. Огнем были охвачены две квартиры и балкон, расположенные на четвертом этаже. До прибытия пожарных подразделений трое жильцов выпрыгнули из окна этого этажа. Официальные причины возгорания на текущий момент не называются.
. На место прибыли 34 сотрудника МЧС и 10 единиц техники, локализовав огонь на площади 100 кв. м. Движение по улице Мытной перекрыто, работают оперативные службы. В результате происшествия пострадали девять человек, которые были госпитализированы в московские больницы.