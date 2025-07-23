Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий

Брусаков занимал пост главы администрации Керчи до 1 июля 2024 года, когда ушёл в отставку после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Защита экс-чиновника обжаловала решение суда о его задержании, однако апелляционные жалобы были отклонены.