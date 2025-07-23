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Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий

Бывшему главе администрации Керчи Святославу Брусакову предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, предусмотренное пунктом «г» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы следствия.

Источник: Life.ru

По информации правоохранительных органов, обвинение связано с неправомерным распоряжением муниципальной землёй. Брусаков был задержан в конце мая и на данный момент находится под стражей. Суд Керчи оставил решение о его аресте без изменений, учитывая тяжесть преступления и обстоятельства дела.

Брусаков занимал пост главы администрации Керчи до 1 июля 2024 года, когда ушёл в отставку после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Защита экс-чиновника обжаловала решение суда о его задержании, однако апелляционные жалобы были отклонены.

Ранее Life.ru писал, что в мэрии Керчи заявили о лишении премий из-за отказа ставить лайки мэру Олегу Каторгину. Зарплата работников администраций со всеми премиальными составляет около 46 тысяч рублей в месяц.