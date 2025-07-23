Экс-главе Керчи Брусакову предъявили обвинения в превышении полномочий

По информации правоохранительных органов, обвинение связано с неправомерным распоряжением муниципальной землёй. Брусаков был задержан в конце мая и на данный момент находится под стражей. Суд Керчи оставил решение о его аресте без изменений, учитывая тяжесть преступления и обстоятельства дела.
Брусаков занимал пост главы администрации Керчи до 1 июля 2024 года, когда ушёл в отставку после критики со стороны главы Крыма Сергея Аксёнова, который выразил недовольство состоянием дел в городе. Защита экс-чиновника обжаловала решение суда о его задержании, однако апелляционные жалобы были отклонены.
Ранее Life.ru писал, что в мэрии Керчи заявили о лишении премий из-за отказа ставить лайки мэру Олегу Каторгину. Зарплата работников администраций со всеми премиальными составляет около 46 тысяч рублей в месяц.