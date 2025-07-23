Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске за день произошло два наезда на пешехода и велосипедиста

Полиция разыскивает водителей, скрывшихся с мест ДТП.

Источник: Комсомольская правда

22 июля в Омске зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. По данным УМВД, первый инцидент произошел в 15:30 у дома 52 по улице Полторацкого — мопедист сбил 70-летнюю женщину и скрылся.

Второе ДТП зарегистрировали в 17:50 на пересечении улиц 21-я Амурской и 33-я Северной. Шофер на темно-синей LADA Granta совершил наезд на 18-летнего велосипедиста и тоже покинул место происшествия.

«Если вы располагаете информацией о местонахождении водителей или обстоятельствах ДТП, просим сообщить по телефонам: 79−35−04 или 102», — обратились к местным жителям сотрудники полиции.

Ранее «КП Омск» рассказала об опасных паромных перевозках через Иртыш.