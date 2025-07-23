В Омске за день произошло два наезда на пешехода и велосипедиста

22 июля в Омске зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. По данным УМВД, первый инцидент произошел в 15:30 у дома 52 по улице Полторацкого — мопедист сбил 70-летнюю женщину и скрылся.
Второе ДТП зарегистрировали в 17:50 на пересечении улиц 21-я Амурской и 33-я Северной. Шофер на темно-синей LADA Granta совершил наезд на 18-летнего велосипедиста и тоже покинул место происшествия.
«Если вы располагаете информацией о местонахождении водителей или обстоятельствах ДТП, просим сообщить по телефонам: 79−35−04 или 102», — обратились к местным жителям сотрудники полиции.
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