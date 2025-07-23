ВСУ пытались атаковать Новочеркасскую ГРЭС: что происходит в Ростовской области после ночных ударов

Ночью, 23 июля, ВСУ осуществили массированную атаку на территорию Ростовской области с применением беспилотников. Одной из целей удара, стала Новочеркасская ГРЭС — ключевой элемент энергосистемы региона. Кроме того, произошел ряд возгораний после падения обломков дронов. Местные жители пытались потушить их своими силами до прибытия пожарных. Что известно об атаке ВСУ на Ростовскую область — в материале URA.RU.