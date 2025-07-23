ВСУ пытались атаковать Новочеркасскую ГРЭС: что происходит в Ростовской области после ночных ударов

Падения обломков украинских дронов вызвали возгорания в Новочеркасске.
Ночью, 23 июля, ВСУ осуществили массированную атаку на территорию Ростовской области с применением беспилотников. Одной из целей удара, стала Новочеркасская ГРЭС — ключевой элемент энергосистемы региона. Кроме того, произошел ряд возгораний после падения обломков дронов. Местные жители пытались потушить их своими силами до прибытия пожарных. Что известно об атаке ВСУ на Ростовскую область — в материале URA.RU.
Куда целились ВСУ.
Основными целями атак стали стратегически важные объекты инфраструктуры, в частности Новочеркасская ГРЭС, являющаяся ключевым элементом энергосистемы региона, сообщают местны telegram-каналы. Однако, предварительно, она не получила повреждений и продолжает работать в штатном режиме.
Также наблюдались попытки атаковать железнодорожный вокзал в городе и здание «Ростелекома», сообщают местны telegram-каналы. По данным telegram-канала Shot, для нападения применялись украинские беспилотники модели «Лютый».
Последствия атак.
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Падение обломков сбитых беспилотников вызвало ряд возгораний в жилых районах Новочеркасска. Наиболее серьезные зафиксированы в центральной части города, где повреждения получило здание местного отделения «Ростелекома». В районе железнодорожного вокзала обломки беспилотника спровоцировали возгорание хозяйственной постройки. Отдельные очаги возгорания возникли в частном секторе Родионово-Несветайского района, где загорелась сухая растительность.
Ударные волны от взрывов привели к массовому повреждению окон в жилых домах и припаркованных автомобилях, сообщили местные жители. Поступают неподтвержденные сведения о погибшей девушке. Официальных комментариев не поступало.
Реакция местных жителей.
Жители региона активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. Многие отмечают громкий звук пролетающих беспилотников, который был слышен в различных районах города. «Страшно, взрыв был, я подпрыгнула на кровати, как близко», — написала одна из местных жительниц.
Другой пользователей соцсетей рассказал, что перед зданием «Ростелекома» наблюдался густой столб дыма, в воздухе ощущался запах гари. Спустя примерно десять минут после взрыва дым полностью рассеялся. Кроме того, несколько местных жителей самостоятельно пытались ликвидировать возгорание на улице Кавказской до прибытия спасателей.