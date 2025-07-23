Два человека погибли во время крупного ночного пожара в Уфе

«В результате пожара огнем повреждены крыша дома на площади 72 квадратных метра, а также две квартиры на 1 и 2 этажах, в которых во время тушения обнаружены двое погибших: мужчина и женщина. Разбор конструкций и проливка продолжается», — сообщили в ведомстве.