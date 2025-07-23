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Два человека погибли во время крупного ночного пожара в Уфе

Возгорание произошло в многоквартирном двухэтажном жилом доме по улице Вагонная.

Источник: МЧС по РБ

По информации пресс-службы МЧС по РБ, в течение 6 минут сотрудники МЧС России уже были на месте. К моменту их прибытия открытым пламенем горела крыша. В течение часа с небольшим огонь был локализован.

«В результате пожара огнем повреждены крыша дома на площади 72 квадратных метра, а также две квартиры на 1 и 2 этажах, в которых во время тушения обнаружены двое погибших: мужчина и женщина. Разбор конструкций и проливка продолжается», — сообщили в ведомстве.

Известно, что травмированных при пожаре нет. Самостоятельно из горящего дома смогли эвакуироваться 9 человек.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.