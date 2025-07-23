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Бастрыкин запросил доклад по проверке об избиении малыша в детсаду в Уфе

Случай произошел в селе Нагаево.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по проверке о применении физической силы к 3-летнему малышу в Уфе.

Напомним, случай произошел в частном детском саду в селе Нагаево. К правоохранителям обратилась мама мальчика. По ее словам, одна из нянь била ребенка руками за непослушание.

Следователи проверяют факты, указанные в заявлении, на предмет неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

«Председатель Следственного комитета запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.