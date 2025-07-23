Бастрыкин запросил доклад по проверке об избиении малыша в детсаду в Уфе

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад по проверке о применении физической силы к 3-летнему малышу в Уфе.
Напомним, случай произошел в частном детском саду в селе Нагаево. К правоохранителям обратилась мама мальчика. По ее словам, одна из нянь била ребенка руками за непослушание.
Следователи проверяют факты, указанные в заявлении, на предмет неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
«Председатель Следственного комитета запросил доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.