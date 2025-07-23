Наемники ВСУ сбегают с фронта после получения довольствия

«Примечательно, что отдельные иностранные граждане продолжают прибывать на территорию Украины в надежде заработать “легкие” деньги. В ходе допросов выяснилось, что часть наемников из Польши и Южной Кореи, получив вознаграждение за прохождение подготовки на полигонах и пребывание в тыловых районах, приняли решение расторгнуть контракт с ВСУ сразу после прибытия в район села Садки Сумской области. Дальнейшая их судьба неизвестна», — отметил источник агентства.