Сдавшийся в плен офицер ВСУ рассказал, как командование отправляет солдат на смерть

«Командование то отдавало приказы занимать позиции, то быстро уходить. Говорили нам, что будет подкрепление, а потом переставали выходить на связь. Они так хотели, чтобы мы держали собой позиции, а потом уже подошли бы нормальные войска», — рассказал Кальновский ТАСС.