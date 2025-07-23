В Хабаровском крае на подъездных путях Амурской ТЭЦ-1 опрокинулся локомотив

Уточняется, что машинист объединил локомотив с гружеными углем полувагонами на станции Мылки и двигался в место разгрузки в районе ТЭЦ-1. Предварительно, он не соблюдал правила безопасности при управлении железнодорожным подвижным составом. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, в ходе которой дадут оценку действиям локомотивной бригады и состоянию путей.