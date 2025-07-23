Украинские БПЛА атаковали Ростовскую область, есть пострадавшие

«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие», — написал он.
Кроме того, с осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП доставлен житель дома по улице Аксайская, 12, врачи оказывают раненым всю необходимую помощь.
«В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание обломков, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля. Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. Туда, а также к месту, где на дереве зависла не разорвавшаяся боевая часть беспилотника — по улице Октябрьская, 110, туда направлены специалисты-взрывотехники», — отметил Слюсарь.
Также в Родионова-Несветайском районе в слободе Большекрепинской загорелись дом и сухая растительность на площади 300 квадратных метров. В соседнем доме повреждены крыша и окна. По оперативным данным, люди там не пострадали, пожар потушен, добавил Слюсарь.
«В Мясниковском районе в СНТ “Дружба” загорелся сухостой, на место прибыли пожарные расчеты. В СНТ “Мечта” взрывной волной выбиты стекла в частном доме. В СНТ “Орион” по улице Электродная загорелись крыши двух домов, выбило стекла. Один из домов — нежилой — получил разрушения конструкций. По данным оперативных служб, никто из людей не пострадал», — подчеркнул врио губернатора.
Слюсарь отметил, что в течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями.
«Окажем пострадавшим всю необходимую помощь. Желаю раненым скорейшего выздоровления», — добавил врио губернатора.