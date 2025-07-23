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Дроны атаковали пять городов и поселков Ростовской области

Украинские БПЛА в течение ночи нанесли удары по пяти территориям Ростовской области. Об этом сообщили власти региона.

Из-за атак дронов ВСУ пострадали три жителя Ростовской области.

Украинские БПЛА в течение ночи нанесли удары по пяти территориям Ростовской области. Об этом сообщили власти региона.

«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы», — сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Ранения получили три человека.

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