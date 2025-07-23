Локомотив с углем сошел с рельсов на подъезде к ТЭЦ в Хабаровском крае

В Хабаровском крае следователи устанавливают обстоятельства схода вагона с рельсов.
Маневровый локомотив с десятью вагонами угля сошел с рельсов на подъезде к ТЭЦ в городе Амурске Хабаровского края, перевернувшись из-за выезда за пределы тупика. Об этом сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Сегодня около 06 час. 10 мин. местного времени на пути не общего пользования в пределах г. Амурск Хабаровского края в ходе движения выехал за пределы тупика и сошел с рельс маневровый локомотив в составе с десятью грузовыми вагонами гружеными углем», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Пострадавших нет, движение поездов не нарушено, а размер ущерба устанавливается.
Комсомольский-на-Амуре следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»), предусматривающей до двух лет лишения свободы. Следователи выясняют обстоятельства и причины аварии, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.