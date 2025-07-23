Локомотив с углем сошел с рельсов на подъезде к ТЭЦ в Хабаровском крае

«Сегодня около 06 час. 10 мин. местного времени на пути не общего пользования в пределах г. Амурск Хабаровского края в ходе движения выехал за пределы тупика и сошел с рельс маневровый локомотив в составе с десятью грузовыми вагонами гружеными углем», — говорится в сообщении СК в telegram-канале. Пострадавших нет, движение поездов не нарушено, а размер ущерба устанавливается.