Локомотив сошел с рельсов на подъездных путях к Амурской ТЭЦ-1

Маневровый тепловоз опрокинулся на подъездных путях Амурской ТЭЦ-1 в городе Амурск. Инцидент произошел в среду, 23 июля во время движения состава с гружеными углем полувагонами, следовавшего со станции Мылки к месту разгрузки. Об этом сообщили в местной прокуратуре.
По предварительным данным, машинист допустил нарушение правил безопасности при управлении подвижным составом, что и привело к сходу с рельсов и опрокидыванию локомотива. В результате происшествия пострадавших нет, но повреждены локомотив, железнодорожные пути и сопутствующая инфраструктура.
После инцидента на место прибыл Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор Денис Челышев для координации действий правоохранительных и контролирующих органов.
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады и состоянию железнодорожных путей, передает Telegram-канал Дальневосточной транспортной прокуратуры.
До этого в Амурской области на железной дороге произошло столкновение двух поездов, в результате которого один локомотив сошел с рельсов. Сообщается, что один поезд перевозил 13 пустых вагонов. В результате аварии у одного локомотива сошла колесная пара.
Также в Подмосковье локомотив грузового поезда сошел с рельсов из-за выезда фуры на железнодорожные пути.