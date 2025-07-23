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В Хабаровском крае опрокинулся локомотив: в чем обвиняют машиниста

Поезд опрокинулся на путях Амурской ТЭЦ-1 под Хабаровском.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 июля в Хабаровском крае произошло ЧП. Локомотив опрокинулся на путях в городе Амурске вблизи ТЭЦ-1. Об этом уведомили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По имеющимся сведениям, пострадавших нет. В сообщении сказано, что машинист локомотива следовал в место разгрузки в район ТЭЦ-1. Его обвиняют в несоблюдении правил безопасности при управлении железнодорожным составом.

«Пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказано в материале.

Ранее с рельс сошел тепловоз ТЖМ2. ЧП произошло на станции Барнаул. Тепловоз сошел с рельс при проведения маневренных работ. Задержек в движении поездов не было.