В Хабаровском крае опрокинулся локомотив: в чем обвиняют машиниста

Утром 23 июля в Хабаровском крае произошло ЧП. Локомотив опрокинулся на путях в городе Амурске вблизи ТЭЦ-1. Об этом уведомили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
По имеющимся сведениям, пострадавших нет. В сообщении сказано, что машинист локомотива следовал в место разгрузки в район ТЭЦ-1. Его обвиняют в несоблюдении правил безопасности при управлении железнодорожным составом.
«Пострадавших нет, повреждены локомотив, железнодорожная и сопутствующая инфраструктура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказано в материале.
Ранее с рельс сошел тепловоз ТЖМ2. ЧП произошло на станции Барнаул. Тепловоз сошел с рельс при проведения маневренных работ. Задержек в движении поездов не было.