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Пожар на улице Вагонной в Уфе унес жизни двух человек

В Уфе в пожаре на улице Вагонной погибли два человека.

В Уфе произошел крупный пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Вагонной. По данным пресс-службы МЧС Башкирии, случилось возгорание на крыше здания. Пожарные прибыли на место через шесть минут после вызова.

Огонь удалось локализовать в течение часа с лишним на площади 160 квадратных метров. В результате пожара полностью повреждена крыша, а также две квартиры на первом и втором этажах. При тушении пожара в одной из квартир были обнаружены тела погибших — мужчины и женщины.

— Разбор конструкций и проливка продолжается, — отметили в экстренной службе.

Как сообщили в чрезвычайном ведомстве, девять жильцов дома самостоятельно эвакуировались. В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа, эксперты пожарной лаборатории и дознаватели МЧС. Устанавливаются причины возгорания.

По оперативным данным, за последние сутки в Башкирии зафиксировано 26 пожаров, два происшествия на водных объектах и пять ДТП. Крупных чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.

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