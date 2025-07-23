Пожар на улице Вагонной в Уфе унес жизни двух человек

Огонь удалось локализовать в течение часа с лишним на площади 160 квадратных метров. В результате пожара полностью повреждена крыша, а также две квартиры на первом и втором этажах. При тушении пожара в одной из квартир были обнаружены тела погибших — мужчины и женщины.