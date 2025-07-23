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В Ростовской области из-за атаки БПЛА ранены три человека

Состояние одного из пострадавших оценивают как крайне тяжелое.

Источник: Аргументы и факты

В результате атаки беспилотников в Новочеркасске Ростовской области ранены три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По его словам, две женщины получили ранения средней и легкой степени тяжести, когда находились на улице Вокзальной. Обе доставлены в больницу скорой медицинской помощи Новочеркасска.

Третьим пострадавшим стал мужчина, проживающий на улице Аксайская. Он госпитализирован с осколочным ранением живота, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Слюсарь также уточнил, что в ночь на 23 июля украинские беспилотники атаковали сразу несколько районов области, включая Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский. В результате падения обломков в разных частях Новочеркасска возникли пожары.

«В течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь», — добавил губернатор.

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