В Ростовской области из-за атаки БПЛА ранены три человека

В результате атаки беспилотников в Новочеркасске Ростовской области ранены три человека. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По его словам, две женщины получили ранения средней и легкой степени тяжести, когда находились на улице Вокзальной. Обе доставлены в больницу скорой медицинской помощи Новочеркасска.
Третьим пострадавшим стал мужчина, проживающий на улице Аксайская. Он госпитализирован с осколочным ранением живота, врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.
Слюсарь также уточнил, что в ночь на 23 июля украинские беспилотники атаковали сразу несколько районов области, включая Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский. В результате падения обломков в разных частях Новочеркасска возникли пожары.
«В течение дня ущерб будет зафиксирован муниципальными комиссиями. Окажем пострадавшим всю необходимую помощь», — добавил губернатор.