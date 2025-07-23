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Ростовская область подверглась ночной атаке БПЛА: что известно о пострадавших

Слюсарь сообщил о трех пострадавших в результате атаки БПЛА в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ атаковали Ростовскую область ночью 23 июля. В результате ударов БПЛА пострадали три человека. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Все пострадавшие, по его сведениям, получили ранения в Новочеркасске. Кроме того, в городе замечены пожары. Возгорания удалось оперативно потушить, отметил врио губернатора.

«Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска… С осколочным ранением живота в крайне тяжелом состоянии в БСМП также доставлен житель дома по улице Аксайская, 12», — оповестил Юрий Слюсарь.

Беспилотники ВСУ также зафиксированы и уничтожены в Тульской области. Всего за ночь ликвидировано 12 украинских дронов на территории региона. Пострадавших нет.

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