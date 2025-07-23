Украинские дроны атаковали Ростовскую область, есть раненые

В разных частях Ростовской области из-за падения обломков произошло возгорание.
В ночь на 23 июля украинские дроны атаковали Новочеркасск, Шахты, а также Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы», — говорится в сообщении в telegram-канале Слюсаря. В Новочеркасске две женщины, находившиеся на улице Вокзальной, получили ранения средней и легкой степени, а мужчина с осколочным ранением живота на улице Аксайская доставлен в БСМП в крайне тяжелом состоянии. Медики оказывают помощь пострадавшим.
Слюсарь уточнил, что обломки дронов вызвали возгорания, которые были оперативно потушены. Один БПЛА упал без детонации на спуске Степана Разина, а на улице Октябрьская боевая часть дрона застряла в дереве — на места направлены взрывотехники.
В Родионово-Несветайском районе в слободе Большекрепинской по улице Белинского загорелся дом и сухая растительность, а в соседнем доме повреждены крыша и окна; пожар потушен, пострадавших нет. В Мясниковском районе в СНТ «Дружба» горел сухостой, в СНТ «Мечта» взрывной волной выбиты стекла, а в СНТ «Орион» загорелись крыши двух домов, один из которых нежилой получил разрушения. Муниципальные комиссии оценят ущерб, пострадавшим окажут помощь, добавил губернатор.
Ранее ВСУ провели ночную атаку на ряд российских регионов. Под ударом оказались Брянская, Курская, Ростовская, Орловская, Калужская, Тульская и Липецкая области. По информации очевидцев, беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на государственную районную электростанцию в Ростовской области.