Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны: Российская ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника за ночь

За прошедшую ночь силами ПВО было уничтожено 33 украинских беспилотника. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

За прошедшую ночь силами ПВО было уничтожено 33 украинских беспилотника. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны России.

— В течение прошедшей ночи в период с 23:40 по московскому времени 22 июля до 7:00 по московскому времени 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Тульской областью — 12, еще 11 аппаратов нейтрализовали над Ростовской областью. Кроме того, шесть дронов уничтожили в небе над Нижегородской областью.

Оставшиеся беспилотники были ликвидированы в Брянской (два), Курской и Калужской (по одному) областях, передает Telegram-канал МО РФ.

Более 10 взрывов прозвучало в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Очевидцы рассказали, что система противовоздушной обороны сработала по беспилотникам ВСУ типа «Лютый», сообщил 23 июля Telegram-канал Shot.

За ночь 22 июля силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской областью и шесть — над Калужским регионом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше