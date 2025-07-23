Минобороны: Российская ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника за ночь

За прошедшую ночь силами ПВО было уничтожено 33 украинских беспилотника. Об этом в среду, 23 июля, сообщили в Министерстве обороны России.
— В течение прошедшей ночи в период с 23:40 по московскому времени 22 июля до 7:00 по московскому времени 23 июля дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.
Отмечается, что наибольшее количество БПЛА было сбито над Тульской областью — 12, еще 11 аппаратов нейтрализовали над Ростовской областью. Кроме того, шесть дронов уничтожили в небе над Нижегородской областью.
Оставшиеся беспилотники были ликвидированы в Брянской (два), Курской и Калужской (по одному) областях, передает Telegram-канал МО РФ.
Более 10 взрывов прозвучало в пригороде Ростова-на-Дону и Таганроге. Очевидцы рассказали, что система противовоздушной обороны сработала по беспилотникам ВСУ типа «Лютый», сообщил 23 июля Telegram-канал Shot.
За ночь 22 июля силы противовоздушной обороны сбили 35 беспилотников ВСУ над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России. По данным ведомства, девять БПЛА ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской областью и шесть — над Калужским регионом.