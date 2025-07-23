Поезд с углём упал с рельсов в Хабаровском крае на путях Амурской ТЭЦ

В Хабаровском крае проводится проверка по факту схода локомотива на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошёл 23 июля в городе Амурске. На железнодорожных подъездных путях Амурской ТЭЦ-1 опрокинулся маневровый тепловоз, следовавший с полувагонами, гружёнными углём. По предварительным данным, машинист нарушил правила безопасности при управлении составом.
В результате происшествия никто не пострадал. Повреждены локомотив, пути и элементы сопутствующей инфраструктуры. На место выехал Комсомольский-на-Амуре транспортный прокурор для координации действий контролирующих органов.
«Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Устанавливаются обстоятельства и причины случившегося», — сообщила старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Красноярова.