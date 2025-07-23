Стая косаток охотится на моряков и топит их корабли

Почти 30 инцидентов у берегов европейских стран произошло с участием касаток и топит моряков. Как минимум шесть судов затонули, пишет Telegraph.
«Два моряка были спасены испанской береговой охраной после того, как их судно подверглось нападению косаток у берегов страны басков в понедельник», — говорится в публикации.
Ученые предположили, что стая мстит морякам за раненую самку. Возможно, она попала в сети браконьеров.
Начались нападения еще 5 лет назад. Всего зафиксировано порядка 30 фактов атаки косаток. Эксперты начали бить тревогу, что эта стая расширяет географию своих путешествий.
Изначально их видели в Гибралтаре, то сегодня они атакую корабли у берегов Франции и Испании. Не исключено, что очень скоро они доберутся и до Британии.