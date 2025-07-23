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Стая косаток охотится на моряков и топит их корабли

Почти 30 инцидентов у берегов европейских стран произошло с участием касаток и топит моряков.

Почти 30 инцидентов у берегов европейских стран произошло с участием касаток и топит моряков. Как минимум шесть судов затонули, пишет Telegraph.

«Два моряка были спасены испанской береговой охраной после того, как их судно подверглось нападению косаток у берегов страны басков в понедельник», — говорится в публикации.

Ученые предположили, что стая мстит морякам за раненую самку. Возможно, она попала в сети браконьеров.

Начались нападения еще 5 лет назад. Всего зафиксировано порядка 30 фактов атаки косаток. Эксперты начали бить тревогу, что эта стая расширяет географию своих путешествий.

Изначально их видели в Гибралтаре, то сегодня они атакую корабли у берегов Франции и Испании. Не исключено, что очень скоро они доберутся и до Британии.