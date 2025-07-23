Число пострадавших при пожаре на Мытной улице в Москве увеличилось до 10

Число пострадавших в результате пожара в жилом доме на Мытной улице в Москве увеличилось до 10 человек. Об этом проинформировало ГУ МЧС РФ по столице.
Ранее сообщалось об одном погибшем и девяти пострадавших.
Пожар произошел минувшей ночью, с 22 на 23 июля, — огонь появился в двух квартирах и на балконе. Трем человекам, чтобы спастись, пришлось выпрыгнуть из окна четвертого этажа, еще 15 были эвакуированы из подъезда спасателями.
К тушению возгорания привлекли 34 сотрудника и 10 единиц техники МЧС. Оно было локализовано на площади 100 квадратных метров, а затем полностью ликвидировано.