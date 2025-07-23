Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никитин сообщил об атаке ВСУ на промышленные объекты Нижегородской области

Задействованные силы и средства успешно отразили атаку.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на 23 июля вражеские беспилотники были вновь направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, задействованные силы и средства успешно отразили атаку.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил глава региона.

Никитин подчеркнул, что обстановка находится под контролем, и добавил, что власти продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее также стало известно о том, что в результате атаки беспилотников в Новочеркасске Ростовской области ранены три человека.