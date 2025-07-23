Никитин сообщил об атаке ВСУ на промышленные объекты Нижегородской области

В ночь на 23 июля вражеские беспилотники были вновь направлены в сторону промышленных объектов Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
По его словам, задействованные силы и средства успешно отразили атаку.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — отметил глава региона.
Никитин подчеркнул, что обстановка находится под контролем, и добавил, что власти продолжают отслеживать ситуацию.
Ранее также стало известно о том, что в результате атаки беспилотников в Новочеркасске Ростовской области ранены три человека.