Над шестью регионами России ночью сбили 33 украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью, на 23 июля, сбили над шестью регионами страны 33 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Больше всего, 12 БПЛА, перехватили в Тульской области, 11 — в Ростовской, 6 — в Нижегородской, 2 — в Брянской, по 1 — в Курской и Калужской, уточнило министерство.
Украинские атаки отражались в период с 23:40 до 07:00 мск, отметило ведомство. До этого, с 21:00, силы ПВО ликвидировали над страной 51 беспилотник ВСУ — в Брянской, Курской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях.
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