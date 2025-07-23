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Над шестью регионами России ночью сбили 33 украинских беспилотника

Больше всего, 12 БПЛА, перехватили в Тульской области.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России минувшей ночью, на 23 июля, сбили над шестью регионами страны 33 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Больше всего, 12 БПЛА, перехватили в Тульской области, 11 — в Ростовской, 6 — в Нижегородской, 2 — в Брянской, по 1 — в Курской и Калужской, уточнило министерство.

Украинские атаки отражались в период с 23:40 до 07:00 мск, отметило ведомство. До этого, с 21:00, силы ПВО ликвидировали над страной 51 беспилотник ВСУ — в Брянской, Курской, Ростовской, Орловской, Калужской, Тульской и Липецкой областях.

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