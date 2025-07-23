Три человека пострадали при ночной атаке БПЛА на ростовский Новочеркасск

Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. К месту падения, а также к месту, где на дереве по улице Октябрьская, 110 зависла неразорвавшаяся боевая часть беспилотника, направлены специалисты-взрывотехники. В Родионово-Несветайском районе в слободе Большекрепинской в результате возгорания дома и сухой растительности на площади 300 квадратов повреждены крыша и окна соседнего дома. По оперативным данным, люди не пострадали. В Мясниковском районе в садовых товариществах «Дружба», «Мечта» и «Орион» зафиксированы возгорания сухостоя, выбитые стёкла в частном доме и загоревшиеся крыши двух домов, один из которых получил разрушения конструкций. По информации оперативных служб, пострадавших среди населения нет.