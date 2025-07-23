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Три человека пострадали при ночной атаке БПЛА на ростовский Новочеркасск

Ночью Ростовская область подверглась массированной атаке ВСУ. Под ударом вражеских беспилотников оказались Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы, сообщил врио губернатора области Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

Наиболее серьёзные последствия зафиксированы в Новочеркасске, где ранения различной степени тяжести получили три человека. Две женщины, оказавшиеся в момент атаки на улице, госпитализированы в БСМП с ранениями средней тяжести и лёгкими. Ещё один мужчина доставлен в ту же больницу в крайне тяжёлом состоянии с осколочным ранением живота. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

«В разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание, везде пожар оперативно потушен. Осколками повреждены четыре автомобиля», — добавил глава региона.

Один БПЛА упал на спуске Степана Разина без детонации. К месту падения, а также к месту, где на дереве по улице Октябрьская, 110 зависла неразорвавшаяся боевая часть беспилотника, направлены специалисты-взрывотехники. В Родионово-Несветайском районе в слободе Большекрепинской в результате возгорания дома и сухой растительности на площади 300 квадратов повреждены крыша и окна соседнего дома. По оперативным данным, люди не пострадали. В Мясниковском районе в садовых товариществах «Дружба», «Мечта» и «Орион» зафиксированы возгорания сухостоя, выбитые стёкла в частном доме и загоревшиеся крыши двух домов, один из которых получил разрушения конструкций. По информации оперативных служб, пострадавших среди населения нет.

Врио губернатора заверил, что в течение дня муниципальные комиссии зафиксируют ущерб, и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее Life.ru писал, что вечером 22 июля ПВО сбила 51 украинский БПЛА над семью регионами России. Больше всего дронов было уничтожено в Брянской области.

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