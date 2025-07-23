Пленный боец ВСУ обратился к Зеленскому с требованием

«Эту войну можно было уже прекратить давным-давно, еще через несколько месяцев, как только она началась. Потому что Донецку Россия сейчас нужна. Донецк, Луганск. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, они сами хотят [жить] в России», — обратился Ланников в видео. Он уверен, что Украина проиграет в конфликте с вероятностью в 90%.