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На путях Амурской ТЭЦ в Хабаровском крае опрокинулся локомотив с углем

На железнодорожных путях Амурской ТЭЦ-1 произошла авария.

Источник: Аргументы и факты

На железнодорожных путях Амурской ТЭЦ-1 произошла авария. Маневровый тепловоз сошёл с рельсов и опрокинулся.

По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошёл на подъездных путях в городе Амурске. Машинист управлял локомотивом, который был сцеплен с вагонами, загруженными углём, и вёл состав к месту разгрузки. По предварительным данным, были нарушены правила безопасности при управлении подвижным составом.

В результате происшествия был повреждён тепловоз, железнодорожные пути и часть инфраструктуры. Для координации работ на место происшествия выехал транспортный прокурор Комсомольска-на-Амуре Денис Челышев.

Ранее в Приморье с рельсов сошли восемь вагонов, заполненных щебнем.