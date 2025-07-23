На путях Амурской ТЭЦ в Хабаровском крае опрокинулся локомотив с углем

На железнодорожных путях Амурской ТЭЦ-1 произошла авария. Маневровый тепловоз сошёл с рельсов и опрокинулся.
По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошёл на подъездных путях в городе Амурске. Машинист управлял локомотивом, который был сцеплен с вагонами, загруженными углём, и вёл состав к месту разгрузки. По предварительным данным, были нарушены правила безопасности при управлении подвижным составом.
В результате происшествия был повреждён тепловоз, железнодорожные пути и часть инфраструктуры. Для координации работ на место происшествия выехал транспортный прокурор Комсомольска-на-Амуре Денис Челышев.
Ранее в Приморье с рельсов сошли восемь вагонов, заполненных щебнем.