На путях Амурской ТЭЦ в Хабаровском крае опрокинулся локомотив с углем

По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошёл на подъездных путях в городе Амурске. Машинист управлял локомотивом, который был сцеплен с вагонами, загруженными углём, и вёл состав к месту разгрузки. По предварительным данным, были нарушены правила безопасности при управлении подвижным составом.