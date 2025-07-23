Командование ВСУ дает обещания солдатам ради «показухи».
Украинское командование обещало бойцам «девочек, баню» и денежные выплаты за успешное выполнение задач в Сумской области, но обещания оказались пустыми. Об этом рассказал солдат 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Евгений Попелышкин.
«Нам говорили, что идете туда [на позиции], возвращаетесь оттуда успешно, и мол будет совершенно другое отношение, девочки, баня. По итогу мы этого не увидели — показуха», — заявил Попелышкин в интервью ТАСС.
Пленный уточнил, что командование также обещало ему «подъемные» в размере 50 тысяч гривен по контракту, но эти выплаты не были произведены. По его словам, подобные обещания использовались для мотивации солдат, отправляемых на сложные позиции, но в реальности они не выполнялись.
Ранее офицер ВСУ попавший в плен, сообщил, что командование намеренно отправляет военнослужащих на заведомо опасные участки, подвергая их смертельному риску. По его словам, руководство украинской армии запугивало подчиненных рассказами о жестоком обращении и пытках в случае попадания в российский плен, строго запрещая сдачу. Однако, как отметил офицер, подобные угрозы не соответствуют действительности: российские военные предоставили ему надлежащие условия содержания. содержания пленных.