Командиры ВСУ обещали бойцам «девочек и баню» за оборону Сумской области

Пленный уточнил, что командование также обещало ему «подъемные» в размере 50 тысяч гривен по контракту, но эти выплаты не были произведены. По его словам, подобные обещания использовались для мотивации солдат, отправляемых на сложные позиции, но в реальности они не выполнялись.