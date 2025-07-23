Уфимская прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств пожара на улице Вагонной, в котором погибли два человека

В Уфе прокуратура взяла на контроль расследование причин смертельного пожара в микрорайоне Нижегородка. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.
ЧП произошло вчера вечером, 22 июля, в двухэтажном жилом доме на улице Вагонной. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших.
Для координации работы экстренных служб на место происшествия прибыл прокурор Ленинского района Уфы Руслан Усманов. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход доследственной проверки и установление всех обстоятельств трагедии.
— Кроме того, прокуратура обеспечивает соблюдение законности при организации размещения жильцов поврежденного огнем дома, — заявили прокуроры.
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