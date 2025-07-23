После атаки ВСУ на Ростовскую область пострадали три человека

Во время ночной атаки беспилотников ВСУ ранения получили три жителя Ростовской области. По удар попали несколько населенных пунктов региона, рассказал в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
«Ночью враг с помощью БПЛА атаковал Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы. В Новочеркасске в результате атаки ранены три человека. Две женщины в момент атаки находились на улице, в районе улицы Вокзальной. Обе пострадавшие доставлены в БСМП Новочеркасска, полученные ими ранения медики квалифицируют как средней тяжести и легкие», — пояснил глава региона.
Мужчина получил осколочные ранения живота. Его состояние крайне тяжелое. Врачи оказывают ему необходимую медпомощь.
Также были повреждены 4 автомобиля, в домах выбиты окна, разрушены крыши. В результате падения обломков возникали локальные пожары. Их, по словам Слюсаря, удалось оперативно потушить. Были и неразорвавшиеся боевые части БПЛА. На местах работают взрывотехники.
Ущерб от террористической атаки ВСУ был зафиксирован комиссиями муниципалитетов. Все пострадавшим будет оказана помощь, заключил врио губернатора.
Ранее «МК» писал, что за текущую ночь системы противовоздушной обороны России уничтожили 12 вражеских беспилотников над Тульской областью.